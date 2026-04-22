¡Tras protesta de productores en Zacatecas incendio consumió almacén de Alimentación para el Bienestar!

ZACATECAS, ZAC.- Un incendio de gran magnitud consumió por completo el almacén de Alimentación para el Bienestar, antes Segalmex, luego de una jornada de protesta encabezada por productores de frijol, quienes tomaron las instalaciones, bloquearon la carretera federal 45 y quemaron llantas en el patio del complejo federal.

El subsecretario de Atención y Concertación Ciudadana, Omar Carrera Pérez, atribuyó el siniestro a las acciones de la manifestación y confirmó que la bodega, donde se almacenaban abarrotes y víveres destinados a tiendas del estado, quedó en pérdida total.

Sin embargo, el coordinador municipal de Protección Civil, Luis Felipe Santos Quintanilla, matizó que las causas del fuego aún no están determinadas.

El incendio inició la tarde del martes 21 de abril y para las 18:00 horas ya se había propagado sin control.

Bomberos evacuaron a 20 personas y el área de desembarque del almacén.

Además, se activó un paro de emergencia en una gasolinería cercana para evitar un riesgo mayor.

Se desconocía si había personas lesionadas ya que las cuadrillas no habían podido ingresar debido a la intensidad de las llamas.

Santos Quintanilla destacó que los agricultores, provenientes de distintos municipios, permitieron el acceso de las unidades de emergencia.

Los manifestantes mantenían la toma para denunciar presuntas irregularidades en el acopio de frijol y la intervención del gobierno estatal en un programa federal.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, afirmó que los primeros peritajes apuntaban a que el incendio “fue a raíz de los neumáticos” quemados durante la protesta, aunque reconoció que la causa definitiva estaba por confirmarse.

Recordó que el programa de acopio es federal y que la ampliación anunciada por Alimentación para el Bienestar entrará en vigor el 28 de abril.

Reyes Mugüerza calificó lo ocurrido como un acto “excesivo” y advirtió que ya constituye un delito. Señaló que los manifestantes provenían principalmente de Fresnillo y sugirió que podría existir un vínculo con un actor político, cuyo nombre evitó precisar.

“El gobierno del estado condena contundentemente. Hemos sido respetuosos de las manifestaciones, pero si existe responsabilidad, la FGR lo determinará. Es importante reiterar el llamado a no recurrir a la violencia”, enfatizó.

El funcionario reveló que la Secretaría de Gobernación solicitó información sobre el grupo que tomó la dependencia federal y coincidió en que se debe investigar y castigar a los responsables.

En las labores de control participan elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva, Seguridad Vial, Protección Civil Estatal, así como las coordinaciones municipales de Zacatecas y Guadalupe, además de corporaciones de municipios cercanos.

A las 21:02 horas, autoridades informaron que el incendio estaba controlado, aunque el fuego seguía activo.

En el sitio ya trabajaban peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), que iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.