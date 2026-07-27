¡Durante riña en Jesús María ataque armado por rencillas previas dejó dos heridos graves!

Dos hombres fueron baleados tras una confrontación reactivada por viejos conflictos entre grupos rivales

Los agresores llegaron al domicilio de las víctimas, iniciaron la pelea y dispararon antes de huir

JESÚS MARÍA, AGS.- La noche del domingo 26 de julio, alrededor de las 19:30 horas, se reportó al 911 una riña entre dos grupos de hombres en Jesús María, derivada de rencillas que habían iniciado una semana antes.

Según los primeros datos, los presuntos agresores acudieron al domicilio de las víctimas, tocaron la puerta y reactivaron la confrontación.

Durante el enfrentamiento, los atacantes golpearon a los dos hombres y uno de ellos tomó un arma tipo revólver de una mochila amarrada a la canastilla de su motocicleta.

Con el arma en la mano abrió fuego y les disparó en dos ocasiones a cada uno.

Tras la agresión, los responsables escaparon del lugar.

Familiares de los heridos los trasladaron de inmediato en un vehículo particular al Hospital San Marcos, donde permanecen bajo atención médica y fueron intervenidos quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias iniciales, recabar información y abrir la investigación correspondiente con el fin de identificar y detener a los responsables.