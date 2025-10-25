¡Durante rodada en Siglo XXI ciclista murió; investigan posible infarto fulminante!

AGUASCALIENTES, AGS.- La mañana de este sábado se registró el fallecimiento de un ciclista que participaba en una rodada sobre la avenida Siglo XXI, a la altura de la granja San Antonio, en el municipio de Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:30 horas, cuando un hombre de aproximadamente 58 años de edad circulaba junto con otros ciclistas en dirección de Jesús María hacia Aguascalientes, utilizando la ciclovía ubicada en el camellón central.

En un momento determinado el participante perdió el control y cayó al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza.

Testigos solicitaron auxilio, por lo que paramédicos acudieron al lugar, pero al realizar la valoración médica confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Inicialmente se informó que el ciclista había sido impactado por un vehículo, sin embargo, compañeros que viajaban en la misma rodada aclararon que no hubo contacto con ningún automóvil.

Indicaron que la caída pudo deberse a la acumulación de tierra sobre la ciclovía.

Peritos de investigación realizaron el levantamiento del cuerpo y de los indicios en el sitio.

De manera preliminar manifestaron que el deceso pudo deberse a un infarto fulminante, seguido de la caída.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de muerte.