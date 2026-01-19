¡Durante servicio oficial de la Policía Municipal tuvo muerte súbita en la Velaria!

Participaba en labores de seguridad del evento denominado “Kumbiero Fest 2026”

AGUASCALIENTES, AGS.- Un oficial de la Policía Municipal adscrito al Destacamento Insurgentes falleció la madrugada del domingo 18 de enero tras desvanecerse mientras se encontraba en servicio durante un evento musical en la Velaria de la Feria Nacional de San Marcos.

El fallecido fue identificado como Pedro Damián Ibarra Córdoba, de entre 40 y 45 años de edad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:47 horas, en el cruce de la calle Laureles y el bulevar del Charro, en la colonia Las Flores, donde el oficial participaba en las labores de seguridad del evento denominado “Kumbiero Fest 2026”.

El uniformado se encontraba en uno de los accesos cuando repentinamente se desvaneció y quedó inconsciente.

Sus compañeros solicitaron de inmediato apoyo médico, por lo que fue trasladado a una ambulancia de la empresa Torre 4 que se encontraba en el lugar.

Paramédicos procedieron a valorarlo; sin embargo, confirmaron que el elemento ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, las autoridades informaron que no se detectaron indicios de violencia, por lo que se presumió que el deceso fue consecuencia de un infarto fulminante.