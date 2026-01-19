¡Tras cateo capturaron a un sujeto en Encarnación de Díaz y le aseguraron vehículos, armas y otros objetos!

ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JAL.- Personal de la Vicefiscalía en Investigación Regional desahogó una orden de cateo en el fraccionamiento Haciendas, en el municipio de Encarnación de Díaz, logrando la recuperación de cuatro vehículos, entre ellos una motocicleta, un arma de fuego, un arma blanca y otros objetos.

La diligencia judicial se realizó el jueves 8 de enero, como parte de las indagatorias integradas en una carpeta de investigación.

En ella, elementos de la Policía de Investigación lograron también la detención de un sujeto de nombre Luis Rodolfo “N”, localizado en el lugar de la diligencia.

Tras la inspección ocular al exterior del inmueble, los agentes aseguraron en el sitio un vehículo Grand Cherokee, color verde; un vehículo Ford tipo Explorer, color gris; un vehículo Chevrolet con placas del Estado de México; una motocicleta sin placa, un cuchillo, cargadores metálicos, cartuchos de distintos calibres, un objeto con simulación de arma larga, un arma larga tipo rifle y un chaleco táctico color negro con dos placas balísticas.