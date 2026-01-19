¡En Guadalupe incendiaron vagón del tren con 20 autos nuevos; autoridades investigan posible ataque con bomba molotov!

GUADALUPE, ZAC.- Un vagón de tren cargado con vehículos nuevos se incendió la noche del sábado 17 de enero mientras permanecía detenido en la colonia Ojo de Agua de la Palma, en el municipio de Guadalupe.

El siniestro comenzó alrededor de las 20:00 horas y consumió por completo 20 automóviles que eran transportados hacia su destino final.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, algunas personas escucharon un estruendo similar al rompimiento de vidrio y observaron una llamarada repentina, lo que hace suponer que el fuego pudo haber sido provocado mediante un artefacto incendiario, como una bomba tipo molotov.

Las autoridades aún no confirman esta versión, pero ya investigan la posible intencionalidad del hecho.

El tren se encontraba detenido debido a un descarrilamiento ocurrido horas antes en la ciudad de Zacatecas, situación que obligó a aplicar protocolos estrictos de seguridad para evitar daños a la carga.

El incendio generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia y seguridad, entre ellos Protección Civil Estatal, Municipal y de Zacatecas; personal de FERROMEX; Policía Vial Preventiva; Policía Metropolitana; Policía Municipal de Guadalupe; además del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Gracias a la rápida intervención de los rescatistas, el fuego fue controlado sin que se registraran personas lesionadas.

Sin embargo, los 20 vehículos nuevos quedaron totalmente calcinados.

Como medida preventiva, cuatro viviendas cercanas fueron evacuadas para evitar intoxicaciones de sus moradores por el monóxido de carbono.