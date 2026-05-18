¡Ebrio automovilista provocó una persecución policial que terminó con un choque en la carretera 45 Sur!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un ebrio automovilista provocó una persecución policial que terminó con un choque contra un objeto fijo sobre la carretera federal 45 Sur, en el entronque al bulevar al aeropuerto internacional “Jesús Terán Peredo”.

Los hechos sucedieron este lunes, alrededor de las 01:37 horas.

El conductor alcoholizado, de entre 20 a 25 años de edad, manejaba un Ford Mustang, en color gris y con placas de circulación ACF-986-B de Aguascalientes.

Policías municipales lo detectaron pasándose la luz roja de varios semáforos sobre la avenida Mahatma Gandhi, por lo que decidieron marcarle el alto a la altura de la avenida Siglo XXI.

Sin embargo, el conductor hizo caso omiso y comenzó a acelerar su marcha, dándose a la fuga y ocasionando con ello una persecución, en la que participaron policías viales, estatales y municipales.

Dicha persecución se prolongó desde la avenida Siglo XXI hasta el bulevar al aeropuerto internacional “Jesús Terán Peredo”, donde perdió el control del volante y se proyectó hacia el muro de contención central, contra el que se impactó fuertemente.

Fue en ese sitio donde finalmente los elementos policiales lograron cerrarle el paso.

Tras confirmar que el conductor del Mustang se encontraba en estado de ebriedad fue asegurado y presentado ante la autoridad competente, mientras que su vehículo fue remolcado a la pensión municipal.