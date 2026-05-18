¡Capturaron y vincularon a proceso a un sujeto por un homicidio en San Francisco de los Romo!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Juan Ricardo “N” alias “Chirris” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado con ventaja, derivado de hechos ocurridos en el municipio de San Francisco de los Romo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los acontecimientos se registraron el pasado 2 de abril de 2026, en las inmediaciones de la colonia 28 de Abril, donde se desarrollaba una contienda entre dos grupos de personas.

Durante el altercado, el imputado presuntamente abordó un vehículo de motor tipo Pick-Up, marca Chevrolet, línea Silverado, color blanco, para posteriormente conducir la unidad sobre el arroyo vehicular e impactar con la parte frontal de la camioneta a varias personas que participaban en la riña.

Entre las víctimas se encontraba un hombre que en ese momento presuntamente intercambiaba golpes con otras personas y quien sufrió múltiples lesiones a consecuencia del impacto provocado por la unidad motriz.

Tras los hechos, la víctima fue trasladada al Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permaneció hospitalizada hasta el día 7 de abril de 2026, fecha en la que perdió la vida derivado de las lesiones sufridas.

Luego de tomar conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente, mientras que elementos de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo diversas diligencias, entre ellas entrevistas con testigos y labores de campo que permitieron robustecer las líneas de investigación.

Con los datos de prueba obtenidos durante las indagatorias, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión en contra del imputado, misma que fue cumplimentada por elementos investigadores cuando el señalado fue ubicado en el cruce de avenida Siglo XXI y bulevar Adolfo Ruiz Cortines, en el fraccionamiento Viñedos San Felipe de esta ciudad.

Finalmente, durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a Juan Ricardo “N” alias “Chirris” por el delito de homicidio doloso calificado con ventaja, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.