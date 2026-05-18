¡Dos accidentes en Guadalupe dejaron un muerto, cuatro lesionados y considerables daños materiales!

GUADALUPE, ZAC.- Dos accidentes registrados la noche del sábado 16 de mayo en esta localidad dejaron un saldo de una persona muerta, cuatro más lesionadas y daños materiales estimados en varios miles de pesos, ya que en el segundo hecho una camioneta se incendió tras un choque contra un objeto fijo.

El primero de los percances fue la volcadura de un automóvil en el que viajaban cinco personas y que tuvo como escenario cerca de la comunidad de Santa Mónica en Guadalupe, a la altura de la gasolinería Mobil.

El operador del vehículo, por causas no establecidas, perdió el control del volante y abandonó la cinta asfáltica, donde se volcó aparatosamente.

Al sitio acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Guadalupe y de la Coordinación Estatal, que se encargaron del auxilio de los cinco tripulantes del automotor.

Al revisarlos, constataron que uno de ellos ya había fallecido y que los otros cuatro presentaban lesiones de consideración, por lo que los trasladaron a diferentes hospitales para su pronta atención médica.

El cuerpo del fallecido fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al Servicio Médico Forense.

El segundo accidente se registró sobre la carretera federal 45, con dirección a Trancoso.

En ese sitio, una camioneta se estrelló contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y luego se incendió por completo.

Los servicios de emergencia se movilizaron al lugar tras recibir reportes sobre el hecho y al arribar confirmaron que pese a la magnitud del siniestro no hubo víctimas mortales ni lesionadas.