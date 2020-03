• La esposa y madre de los occisos y un adolescente, resultaron heridos

CALERA, ZAC.- La tarde de este sábado una familia sufrió una agresión armada cuando estaban lavando su vehículo afuera de su domicilio en el fraccionamiento Villa Cortez, también resultaron heridos una mujer, un adolescente y un menor de 2 años, aunque este último no lo confirmaron autoridades.

Los occisos, según vecinos, son Artemio “N” de 44 años y su hija Nancy “N”, de 24 años.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 17:30 horas al 911, mencionando que, en las calles del fraccionamiento arriba mencionado, había varias personas heridas tiradas en la banqueta y en un vehículo.

Al lugar se dirigieron autoridades policíacas, confirmando el reporte, solicitando la presencia de los servicios de emergencia ya que había varias personas que presentaban heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Fue afuera de una casa ubicada en la calle Guerrero esquina Moctezuma, donde los gendarmes encontraron en el interior de una camioneta de la marca Chevrolet cerrada en color verde, a un masculino de 44 años, así mismo, en la entrada de la cochera de este domicilio fue localizada una mujer sin vida de 24 años de edad; mismos que paramédicos certificaron la ausencia de signos vitales.

Los socorristas también brindaron los primeros auxilios a una mujer de 45 años, al parecer esposa y madre de los occisos respectivamente, que presentaba una herida en el tórax; y a un adolescente de 16 años de edad, que tenia una herida en la mano izquierda, quienes fueron trasladados a recibir atención médica a un hospital, donde ambos fueron reportados como estables y serian sometidos una intervención quirúrgica.

Trascendió que una menor de dos años había resultado herida en los dedos de una de sus manos, pero la Fiscalía no lo confirmó.

Autoridades de seguridad pública acordonaron el lugar y fijaron varios elementos balísticos calibre 9mm.

Elementos de la Policía Ministerial arribaron a la escena del crimen y se hicieron cargo de las primeras investigaciones.

Peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses se hicieron cargo de levantar los indicios y los cuerpos, mismos que trasladaron al SEMEFO donde les practicarían la autopsia de Ley.

Hasta el momento no se tiene más información de los agresores.