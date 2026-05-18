¡“El Black” a prisión por saquear un laboratorio clínico en Bosques del Prado Sur!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Jorge “N” alias “El Black” por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, derivado de una denuncia presentada por los hechos ocurridos en un laboratorio clínico ubicado al sur de la ciudad capital.

De acuerdo con las investigaciones encabezadas por la agente del Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo de 2026, aproximadamente a las 22:00 horas, cuando el señalado presuntamente ingresó causando daños al inmueble localizado en la calle Sierra de Las Palomas, en el fraccionamiento Bosque del Prado Sur, en el municipio de Aguascalientes.

Durante el desarrollo de las indagatorias se estableció que el imputado presuntamente se apoderó sin derecho de diverso equipo médico y objetos de valor, entre ellos aparatos para realizar análisis clínicos, un microscopio, dinero en efectivo, una tablet y equipo electrónico.

Las investigaciones señalan que Jorge “N” habría sustraído los objetos de manera paulatina, realizando un total de seis ingresos y salidas del laboratorio clínico, utilizando un carrito de supermercado para trasladar los artículos que presuntamente iba obteniendo del lugar.

Una vez que tuvo en su poder los objetos, el señalado presuntamente huyó empujando el carrito en el que llevaba el equipo y demás pertenencias sustraídas, situación que fue integrada a la carpeta de investigación mediante diversos actos de investigación.

Tras la denuncia correspondiente, la agente del Ministerio Público inició las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, logrando reunir datos de prueba suficientes que permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron el mandato judicial en el centro penitenciario, debido a que el imputado se encuentra relacionado con otro hecho delictivo.

Finalmente, en audiencia inicial, la jueza de Control resolvió dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Jorge “N” alias “El Black”, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.