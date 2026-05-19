¡En El Llano hombre de 40 años sobrevivió a ataque armado y herido llegó por su cuenta a un Centro de Salud!

Al parecer sus atacantes fueron a “alinearlo”

EL LLANO, AGS.- Un hombre de 40 años, identificado como Jorge “N”, sobrevivió a una agresión armada registrada la noche del lunes 18 de mayo en las inmediaciones de la carretera estatal 104, aunque resultó lesionado.

Los atacantes lograron huir tras el hecho.

El incidente ocurrió en el cruce de las carreteras estatales 104, que conecta las comunidades Francisco Sarabia y Santa Rosa, y 116, que conduce de Torreoncillos a Santa Rosa.

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos interceptaron al afectado, le lanzaron consignas, lo golpearon y posteriormente le dispararon en dos ocasiones, impactándolo en una de sus extremidades inferiores.

Tras el ataque, la víctima avanzó herida y sangrando por aproximadamente 4 kilómetros hasta llegar al Centro de Salud de la cabecera municipal de El Llano.

Las autoridades indagaban si logró llegar a este lugar por su propio pie o si recibió apoyo de algún conductor o testigo durante el trayecto.

En el centro médico personal de emergencias lo estabilizó, lo subió a una ambulancia del ISSEA y los paramédicos lo trasladaron de urgencia al Hospital Tercer Milenio.

El diagnóstico indicaba que permanecía bajo observación y su estado de salud se reportaba estable.

Elementos de la Policía Municipal de El Llano y de la Policía Estatal tomaron conocimiento del hecho y resguardaron la zona.

La Fiscalía General del Estado inició las indagatorias para esclarecer el móvil de la agresión y ubicar a los responsables.