¡El bombero de Aguascalientes acusado de violación a una joven fue vinculado a proceso!

El juicio lo enfrentará en libertad porque había obtenido un amparo previo a su detención

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control vinculó a proceso por el delito de violación equiparada al bombero municipal de Aguascalientes acusado de haber agredido sexualmente a una joven, aunque el juicio lo enfrentará en libertad debido a que previo a su detención había obtenido un amparo.

Se trata de Manuel, que fungía como capitán en el Departamento de Bomberos al momento de los hechos.

El pasado viernes 22 de agosto se celebró el Día del Bombero y la graduación de alumnos de la Academia de Bomberos, por lo que se realizó un evento oficial y luego una fiesta en el Casino de la Feria.

A los dos eventos acudieron tanto el elemento acusado como la víctima, de 24 años de edad, que era una de las alumnas graduadas.

La fiesta en el Casino terminó alrededor de las once de la noche de ese viernes y algunos de los bomberos decidieron continuar festejando en un domicilio, donde consumieron bebidas embriagantes.

Ya en la madrugada del sábado 23 la ofendida decidió retirarse a su casa y el capitán Manuel se ofreció a llevarla en su vehículo, aunque la condujo a su domicilio, donde habría consumado el ataque.

La mañana de ese sábado la joven despertó en la cama junto a Manuel y se supo víctima de una agresión sexual, por lo que solicitó ayuda y fue trasladada al Centro de Justicia para Mujeres para denunciar lo ocurrido.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal detuvieron al bombero la noche del martes 26 de agosto en cumplimiento a una orden de aprehensión en las avenidas Mariano Hidalgo y Aguascalientes, en el fraccionamiento Morelos.

Manuel fue puesto a disposición de un juez de Control, que le decretó el auto de vinculación a proceso por violación equiparada, aunque logró salir libre debido a que contaba con un amparo en contra de dicha orden de aprehensión.

No obstante, deberá presentarse a firmar ante la autoridad de forma periódica, se le prohibió acercarse a la víctima, testigos o personas relacionadas en el caso, así como acercarse a determinados lugares y se le suspendió temporalmente el ejercicio en un cargo público.