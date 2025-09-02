¡Por lesiones dolosas calificadas vincularon a proceso a un sujeto en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso en contra de Leobardo “N”, señalado como probable responsable del delito de lesiones dolosas calificadas, tras los hechos ocurridos la noche del 24 de agosto de 2025 en el fraccionamiento Ojocaliente I.

De acuerdo con la investigación, el ahora imputado fue detenido en flagrancia al momento en que agredía físicamente a la víctima, a quien golpeaba en la cabeza contra una superficie dura en diversas ocasiones, lo que provocó alteraciones en su salud.

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Ojocaliente y la calle Chicalote, de esta ciudad capital.

Derivado de lo anterior, el agente del Ministerio Público presentó la carpeta de investigación ante el juez de Control, quien decretó de legal la detención de Leobardo “N” y procedió a la celebración de la audiencia inicial.

Durante el desarrollo de la misma, se expusieron los datos de prueba que permitieron acreditar la probable responsabilidad del imputado, motivo por el cual el juez resolvió vincularlo a proceso.

Como parte de las medidas cautelares, se impuso al señalado la obligación de firma periódica mensual ante la autoridad judicial, la prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella de cualquier forma, así como la restricción de salir del estado sin autorización, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual se continuarán recabando elementos que fortalezcan el caso.