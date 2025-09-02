¡Tres personas lesionadas dejó fuerte choque entre un auto y una camioneta en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un fuerte choque entre un automóvil y una camioneta dejó un saldo de tres personas lesionadas, una de ellas de consideración.

El accidente ocurrió este martes, alrededor de la una de la tarde, en la carretera estatal 42, a la altura del kilómetro 6, casi en el entronque con el libramiento sur.

El percance lo provocó una mujer de entre 30 a 35 años, conductora de un Honda Accord, en color gris y con placas HVH-739-A de Jalisco, que iba acompañada de un hombre de la misma edad aproximada.

La fémina transitaba de norte a sur por la carretera señalada y tras pasar el libramiento tomó un retorno tipo oreja, para regresar hacia el norte.

Luego de salir de esa extensión de la cinta asfáltica cruzó la carretera sin precaución, por lo que el coche fue impactado por una camioneta Dodge Dakota, en color gris y con placas AD-7719-A de Aguascalientes, que era desplazada de sur a norte.

La conducía una mujer identificada como Rocío “N”, de entre 35 a 40 años de edad, que nada pudo hacer por evitar la colisión.

Luego del choque, el auto dio un giro de 180 grados y quedó sobre la carretera, mientras que la camioneta salió proyectada hacia la derecha y se subió al camellón del retorno, donde se estrelló de frente contra un árbol.

Paramédicos de la Cruz Roja y de la Coordinación Municipal de Protección Civil, además de los bomberos municipales, arribaron al lugar para auxiliar a las víctimas.

A los dos ocupantes del Honda, en condición estable, los trasladaron al Hospital Tercer Milenio y a la conductora de la Dakota a la clínica Guadalupe con lesiones de consideración.

Oficiales de la Policía Estatal tomaron conocimiento del choque.