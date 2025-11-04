¡“El Charro” fue trasladado al penal de máxima seguridad “El Altiplano” en el Estado de México!

AGUASCALIENTES, AGS.- Armando Nava Gallegos, “El Charro”, identificado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, fue trasladado el lunes 3 de noviembre al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “El Altiplano”, en el Estado de México, donde enfrentará su proceso penal por delitos de alto impacto.

El traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional tras la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal en Aguascalientes.

Durante la diligencia, Nava Gallegos fue señalado como principal generador de violencia en la entidad, con presuntos vínculos a delitos como distribución de droga, extorsión, secuestro y homicidio.

Su defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, petición que fue concedida por el juez federal.

Aunque el Gobierno Federal informó que la captura de Nava Gallegos y sus dos familiares ocurrió el viernes 31 de octubre, fuentes extraoficiales indican que el operativo se llevó a cabo la madrugada del jueves 30, sin participación de autoridades locales.

La acción fue coordinada desde la Ciudad de México por la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército y la Guardia Nacional.

Los arrestos se realizaron en dos puntos del norte de la ciudad: el fraccionamiento Mezquite Torre Residencial, cerca de Plaza San Telmo, y una residencia en Rinconada Quilla, en Jesús María, próxima al Tec de Monterrey y al Parque Industrial Tecnopolo.

Los otros dos detenidos, identificados como José Manuel Nava Gallegos y José Manuel Nava López, medio hermano del primero, permanecen en Aguascalientes.

Ambos fueron recluidos en centros penitenciarios estatales: uno en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes y el otro en el CEPES El Llano, en espera de la resolución de su situación jurídica.

Por la tarde, “El Charro” fue ingresado al penal federal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, considerado uno de los más resguardados del país.