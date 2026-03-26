¡“El Chorizo”, líder criminal de “Los Talibanes” que operaba en Aguascalientes y Zacatecas, fue capturado!

Contaba con una orden de aprehensión por secuestro, homicidio calificado, extorsión y otros delitos

AGUASCALIENTES, AGS.- Emmanuel “N” alias “El Chorizo”, identificado como un líder criminal de un grupo delictivo que operaba en Aguascalientes y el sureste de Zacatecas, fue capturado en territorio del vecino estado, en los límites con esta entidad.

Su detención tuvo lugar el miércoles 25 de marzo al mediodía en cumplimiento a una orden de aprehensión que pesaba en su contra por varios delitos, entre ellos secuestro, homicidio calificado, extorsión, entre otros.

De acuerdo a investigaciones de las autoridades ministeriales tanto de Aguascalientes como de Zacatecas, “El Chorizo” era señalado como “cabecilla” del grupo delictivo “Los Talibanes” y considerado como un objetivo prioritario para ser localizado y apresado.

Mediante trabajos de inteligencia de elementos de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y de Zacatecas se logró ubicar el radio de acción en el que “El Chorizo” operaba.

Agentes investigadores de las dos entidades desplegaron un operativo coordinado que permitió la ubicación y captura de Emmanuel en territorio de Zacatecas, en los límites con Aguascalientes.

Tras su arresto se le cumplimentó la orden de aprehensión y fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) a disposición del agente del Ministerio Público, que se encargaría de consignarlo ante el juez de Control que lo requiere por la serie de delitos que se le imputan.