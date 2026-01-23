¡El delincuente que asaltó a una conductora de plataforma en el Morelos II ya fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal ya capturaron al delincuente que asaltó a una conductora de plataforma en el fraccionamiento Morelos II, a la que a punta de pistola despojó de sus pertenencias.

Se trata de Juan “N”, arrestado en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de robo calificado.

El atraco lo consumó el martes 20 de enero.

Alrededor de las 07:00 horas de ese día solicitó un viaje a través de una aplicación y el cual fue aceptado por la ofendida, Yesenia “N”, de 33 años, que lo recogió en su auto Renault Kwid, con placas de Aguascalientes, en el 103 de la calle Vista del Atardecer del fraccionamiento Lomas de Vista Bella.

En un viaje de 6 minutos lo llevó hasta la calle José María Liceaga número 640 del Morelos II y al llegar le llamó la atención para que volteara a verlo por el espejo retrovisor.

Al hacerlo, se dio cuenta que la estaba amagando con un un arma de fuego, ordenándole que no gritara ni realizara movimientos extraños, que apagara el vehículo y que le entregara la cartera.

Tras despojarla de sus pertenencias descendió del carro y huyó pie a tierra.

A las 07:20 horas la conductora reportó el asalto sufrido a los servicios de emergencia, por lo que elementos policiales iniciaron la búsqueda del ladrón, pero no lo localizaron.

Agentes ministeriales realizaron las investigaciones del hecho y lograron identificar al asaltante, por lo que un agente del Ministerio Público tramitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Los policías investigadores lo ubicaron y arrestaron, y el fiscal lo consignó ante el juez de Control para que resuelva su situación legal.