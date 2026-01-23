¡En Jesús María asalto violento a Farmacia Similares; aseguran a “El Pingüino” señalado por el atraco!

El presunto responsable fue identificado y capturado minutos después de perpetrar el robo

Logró un botín de 800 pesos y una bocina de la marca Steren

JESÚS MARÍA, AGS.- Un individuo identificado con el alias de “El Pingüino” perpetró un asalto con violencia en una Farmacia Similares ubicada en el número 225 de la avenida Guadalupe, en la comunidad de Maravillas, municipio de Jesús María.

Al servicio de emergencias 911 se recibió el reporte del robo, ocurrido el jueves 22 de enero, minutos después de las 21:00 horas, por lo que elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública acudieron al lugar.

Al entrevistar a la encargada, ella detalló lo sucedido y aportó información clave sobre las características del ladrón, mencionando que era conocido en la zona como “El Pingüino”.

De acuerdo con la víctima, el sujeto ingresó al establecimiento aparentando ser un cliente más.

Vestía pantalón y sudadera negros y aprovechó que ella realizaba el corte de caja para sorprenderla. Con una navaja en mano le exigió el dinero de la caja registradora y también tomó una bocina marca Steren que estaba sobre el mostrador.

La encargada, para evitar cualquier confrontación, entregó aproximadamente 800 pesos.

Tras cometer el atraco el individuo salió corriendo y se perdió entre las calles de la comunidad de Maravillas.

Elementos de seguridad implementaron un operativo de búsqueda y tiempo después localizaron a un hombre con las características descritas.

Al marcarle el alto y realizarle una revisión corporal le aseguraron varias dosis de una sustancia con las características del crystal así como la bocina robada.

El sujeto, identificado como “El Pingüino”, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, junto con los objetos asegurados, para que se determinara su situación legal.