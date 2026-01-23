¡Mega operativo municipal de limpieza en Calvillito!

Se realizaron actividades de desmalezado, limpieza y recolección de desechos y basura

AGUASCALIENTES, AGS.- La Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales realizó mega operativo de limpieza «Enchulando la Ciudad de tu Vida» en la comunidad de Calvillito con el objetivo de dar continuidad a los trabajos de mejora de espacios públicos.

Las diferentes actividades de este día se centraron en las calles 20 de Noviembre, Tulipanes, Crisantemo, Eucalipto, Sor Juana Inés de la Cruz y la avenida Guadalupe Nájera Jiménez, y las demarcaciones del arroyo aledaño al campo de béisbol.

En estos puntos se realizaron labores de desmalezado, deshierbado, poda de árboles, arañado, sopleteado, barrido, recolección de desechos y basura, y despeje de banquetas.

El titular de la dependencia, José Alfredo Gallo Camacho, comentó que en este mega operativo participaron más de 200 personas, entre personal operativo y administrativo de las 16 delegaciones municipales quienes llevaron a cabo un trabajo integral de limpieza en la Delegación Calvillito.

Asimismo, se contó con la participación de personal de la Dirección de Limpia de la Secretaría de Servicios Públicos y el Servicio Comunitario.