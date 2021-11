Permaneció poco más de 6 horas privado de su libertad

FRESNILLO, ZAC.- Ya fue liberado el empresario secuestrado en pleno Centro de esta cabecera municipal y el cual permaneció poco más de 6 horas privado de su libertad.

Fuentes cercanas a la familia confirmaron que el joven plagiado fue liberado sano y salvo durante la tarde-noche del miércoles 24 de noviembre.

No obstante, no trascendieron los términos en los que se logró su liberación, es decir, si su familia pagó o no alguna cantidad de dinero por su rescate.

El secuestro tuvo lugar alrededor de las 11:10 horas del mismo miércoles en el Centro fresnillense.

La víctima conducía un flamante automóvil BMW X4, en color blanco y con placas de circulación de la Ciudad de México y justo en el crucero conformado por las avenidas Paseo del Mineral y García Salinas, a una cuadra de la Central Camionera, fue interceptado por los delincuentes.

Los sujetos lo amagaron con armas de fuego y lo bajaron a la fuerza de su auto para luego subirlo al vehículo en que ellos viajaban para llevárselo privado de su libertad.

Toda la acción fue presenciada por varias personas, que de inmediato reportaron el hecho a las autoridades.

De inmediato se movilizaron al sitio oficiales de las Policías Municipal, Estatal y Metropolitana, que encontraron abandonado el BMW X4, por lo que resguardaron la zona para preservar el escenario de los hechos y enseguida desplegaron un operativo de rastreo, pero no dieron con el secuestrado ni los plagiarios.

Poco después arribaron agentes de la Policía de Investigación, que iniciaron las pesquisas correspondientes y aseguraron el vehículo del empresario.

Posteriormente, al cabo de seis horas de cautiverio, el agraviado fue liberado.