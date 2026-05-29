¡El ex director de la Policía de Investigación de Zacatecas fue secuestrado!

ZACATECAS, ZAC.- Gustavo Domínguez, ex director de la Policía de Investigación (PDI), fue secuestrado mientras se encontraba en la vía pública en la capital la noche del jueves 28 de mayo.

El hecho desencadenó un operativo policial para su localización y captura de sus plagiarios, pero no hubo resultados favorables.

El ex jefe policíaco se encontraba en la avenida San Marcos, presuntamente afuera de un negocio de su propiedad, cuando fue interceptado y privado de su libertad con lujo de violencia.

Minutos antes de las nueve de la noche Gustavo Domínguez fue subido a la fuerza a un vehículo, que se retiró a toda velocidad de la zona.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno, tras ser enteradas de lo ocurrido, desplegaron un operativo de rastreo, pero no consiguieron ubicar al ex director de la PDI ni a quienes lo secuestraron.

Gustavo Domínguez había causado baja de la corporación hacía más de un año.

El fiscal general del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó los hechos: “en la noche se confirma la privación ilegal de libertad de quien en su momento laborara en la institución y se desempeñara como director de Policía de Investigación”.

Además, informó que se tenía identificada la participación de un vehículo y que hay un seguimiento que se dio por parte del C5: “incluso ya tenemos hacia dónde salió este vehículo; sin embargo, no se ha recibido ninguna llamada con motivo de algún intento de pago por rescate o liberación de esta persona”.