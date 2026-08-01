¡El feminicida que quemó a su pareja sentimental en San Tadeo murió!

AGUASCALIENTES, AGS.- El sujeto acusado de haber asesinado a su pareja sentimental en el municipio de Calvillo tras encerrarla en una habitación de su casa y prenderle fuego, murió sorpresivamente tras presentar complicaciones en su salud mientras se hallaba recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Se trata de Pedro Delgado, de 54 años, que ya enfrentaba un proceso penal por el delito de feminicidio en agravio de Elvia Ramírez Loera, de 60 años de edad.

El homicidio lo consumó la madrugada del lunes 27 de julio en un domicilio en la calle Libertad de la comunidad San Tadeo, en Calvillo.

Tras el incendio la fémina fue trasladada a recibir atención a un hospital, donde murió horas después ya que sufrió quemaduras de tercer grado en el 95 por ciento de su cuerpo, por lo que Pedro fue detenido y encarcelado.

La tarde del viernes 31 de julio repentinamente comenzó a convulsionarse dentro de su celda en el CE.PE.ES., por lo que fue trasladado a la enfermería, aunque al confirmarse que su estado de salud era grave fue canalizado al Hospital Miguel Hidalgo en una ambulancia.

No obstante, al llegar a éste se confirmó que ya había fallecido.

La Fiscalía General del Estado fue notificada de su deceso e inició una investigación

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales acudieron al hospital para levantar su cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense a fin de practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte.