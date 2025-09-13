¡“El Gusy”, que había sido “levantado” en Jesús María, fue liberado golpeado pero con vida!

Foto: Archivo

JESÚS MARÍA, AGS.- Óscar David alias “El Gusy” ya regresó a su domicilio tras haber sido “levantado” por sujetos armados en su casa.

De acuerdo a informes obtenidos, a su domicilio llegó con golpes, además de que le dejaron los glúteos moreteados ya que lo tablearon.

“El Gusy” regresó el jueves 11 de septiembre a su casa.

Se tuvo conocimiento que esta es la segunda vez que lo “levantan” y que la primera ocasión también lo golpearon y lo tablearon.

EL “LEVANTÓN”

Un individuo identificado como Óscar David “N” alias “El Gusy” fue “levantado” por varios sujetos armados, que lo sacaron a la fuerza de su casa y se lo llevaron en unos vehículos.

Los hechos sucedieron el miércoles 10 de septiembre en el fraccionamiento Lomas del Valle, en Jesús María.

Alrededor de las ocho de la noche entre cuatro y cinco sujetos llegaron a dicha zona habitacional a bordo de unas motocicletas y una camioneta, y arribaron a un domicilio de la calle Valle de Aguascalientes.

Con lujo de violencia irrumpieron en la casa marcada con el número 136, donde sorprendieron a Óscar David y lo sometieron tras amagarlo con armas de fuego.

Entre todos lo sacaron a la fuerza y lo subieron a uno de los vehículos para llevárselo privado de su libertad.

Oficiales de las Policías Estatal y Municipal de J.M. tomaron conocimiento de los hechos y recomendaron a los familiares del “levantado” que acudieran a la Fiscalía General del Estado a denunciar la privación ilegal de la libertad, pero les respondieron que lo harían por miedo.

Los elementos de Seguridad Pública rastrearon la zona en busca del “levantado” y sus captores, pero en esos momentos no los localizaron.