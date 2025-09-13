¡En Margaritas, Jesús María, tres hombres armados despojaron de su camioneta a una mujer!

Dos de los presuntos responsables fueron detenidos tras una persecución y volcadura en la carretera federal 45 Norte

Son originarios de la Ciudad de México

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- La madrugada de este sábado, minutos después de las 02:30 horas, tres sujetos armados perpetraron un robo con violencia contra una mujer en calles de la comunidad J. Gómez Portugal (Margaritas), en el municipio de Jesús María.

La víctima fue despojada de su camioneta bajo amenazas con arma de fuego.

El atraco ocurrió afuera del domicilio de la fémina, ubicado sobre la avenida Margaritas, mientras se encontraba a bordo de su vehículo, una camioneta Ford EDGE, modelo 2013, en color negro, con placas del estado de Zacatecas.

Los agresores la sorprendieron y, tras amagarla, huyeron en dirección hacia el norte por la carretera 45.

La afectada se comunicó de inmediato al servicio de emergencias 911, proporcionando las características de su camioneta.

En respuesta, se activó un operativo conjunto entre policías municipales del corredor norte y elementos estatales de carreteras.

Minutos más tarde, la unidad robada fue localizada a la altura del kilómetro 35, en la comunidad El Salitrillo, en Rincón de Romos.

En ese punto, los presuntos responsables perdieron el control del vehículo, salieron del camino y se volcaron.

Los oficiales descendieron de sus patrullas y lograron asegurar a dos de los implicados, uno de ellos inconsciente en el momento del arresto, aunque recuperó la conciencia minutos después.

En el lugar también fue asegurada un arma de fuego corta calibre .40 milímetros.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Faustino “N” y Rigoberto “N”, ambos de 20 años de edad y originarios de la Ciudad de México.

El tercer implicado logró escapar internándose en el monte y perdiéndose en la oscuridad.

Aunque se implementó un operativo de búsqueda no fue localizado.

Las investigaciones continúan para dar con su paradero.

La camioneta fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público junto con los detenidos, quienes podrían enfrentar cargos por robo con violencia y portación ilegal de arma de fuego.