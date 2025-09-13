¡Tras presunta riña en la colonia Ojo de Agua hombre resultó herido con arma blanca!

Los hechos ocurrieron durante la madrugada; el lesionado fue trasladado al Hospital Tercer Milenio en condición de regular a grave

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de 35 años de edad fue atendido por paramédicos tras sufrir una herida penetrante en el abdomen, presuntamente ocasionada durante una riña registrada en la colonia Ojo de Agua, en las primeras horas de este sábado.

Según reportes policiales, el incidente se habría producido alrededor de las 02:29 horas.

El afectado logró llegar por sus propios medios a un domicilio ubicado en la avenida Ferrocarril número 9, esquina con la calle Los Díaz, donde solicitó auxilio a sus familiares y pidió la intervención de los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron la presencia del lesionado y solicitaron apoyo médico.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil realizaron la valoración correspondiente y trasladaron al hombre al Hospital Tercer Milenio en condición de regular a grave, debido a la herida localizada en el costado derecho del abdomen.

El lesionado refirió que fue atacado con un arma blanca durante una confrontación, aunque se negó a proporcionar detalles sobre el sitio exacto del altercado o la identidad de su agresor, lo que ha dificultado el avance de las investigaciones.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y dar con el o los agresores.