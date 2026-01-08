¡El hombre asesinado apuñalado en Las Ánimas ya fue identificado!

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Ya fue identificado el hombre que fue asesinado apuñalado en la comunidad Las Ánimas, perteneciente al municipio de Pabellón de Arteaga.

La Fiscalía General del Estado continúa con la investigación para esclarecer los motivos de la mortal agresión a la víctima y dar con el o los responsables de su muerte.

El finado respondió al nombre de Jonathan Rogelio Flores y contaba con 32 años de edad.

Su homicidio quedó al descubierto el miércoles 7 de enero, alrededor de las cuatro de la tarde, en una terracería denominada prolongación de la calle Artículo 3, en la localidad Las Ánimas.

Una persona que pasaba por el lugar lo observó tirado entre la maleza, boca abajo, por lo que dio aviso a las autoridades.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal acudieron al punto al igual que paramédicos y confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales, apreciándole a simple vista huellas de violencia.

Vestía camisa en color negro y pantalón gris de mezclilla, aunque no llevaba calzado.

La zona fue resguardada hasta la intervención de elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, que levantaron el cuerpo del hombre y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, que reveló que murió de una herida penetrante producida por objeto punzo cortante de tórax.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal investigan quién o quiénes privaron de la vida al treintañero y las razones por las que lo hicieron.