¡Tras choque frontal entre dos vehículos y volcadura de uno de ellos una mujer perdió la vida!

APOZOL, ZAC.- Una mujer perdió la vida tras un choque frontal entre dos vehículos, uno de los cuales terminó volcado.

El accidente fatal sucedió el miércoles 7 de enero, alrededor de las siete y media de la noche.

Las dos unidades de motor colisionaron de frente en la carretera estatal que conduce a Nochistlán, a la altura de la localidad Colonia Francisco I. Madero, en territorio de Apozol.

Enterados del accidente, al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública y de Vialidad, además de rescatistas, que encontraron uno de los vehículos volcado y confirmaron la muerte de una mujer.

Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las indagatorias para deslindar responsabilidades

El cuerpo de la fallecida fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.