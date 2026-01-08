¡Tras choque frontal entre dos vehículos y volcadura de uno de ellos una mujer perdió la vida!
APOZOL, ZAC.- Una mujer perdió la vida tras un choque frontal entre dos vehículos, uno de los cuales terminó volcado.
El accidente fatal sucedió el miércoles 7 de enero, alrededor de las siete y media de la noche.
Las dos unidades de motor colisionaron de frente en la carretera estatal que conduce a Nochistlán, a la altura de la localidad Colonia Francisco I. Madero, en territorio de Apozol.
Enterados del accidente, al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública y de Vialidad, además de rescatistas, que encontraron uno de los vehículos volcado y confirmaron la muerte de una mujer.
Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las indagatorias para deslindar responsabilidades
El cuerpo de la fallecida fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.