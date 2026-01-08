¡Tras agresión armada en la carretera Durango-Zacatecas un elemento de la Guardia Nacional y un niño de 12 años murieron!

DURANGO, DGO.- Un elemento de la Guardia Nacional y un niño de 12 años de edad murieron tras un ataque a balazos por parte de sujetos armados a oficiales de la GN.

El martes 6 de enero los guardias nacionales realizaban labores de vigilancia por la carretera Durango-Zacatecas cuando a la altura del kilómetro 245, en la comunidad La Constancia, perteneciente al municipio de Nombre de Dios, fueron interceptados por los sujetos armados, que les dispararon de manera directa.

Los oficiales repelieron la agresión, iniciándose así un enfrentamiento.

Durante el tiroteo, uno de los elementos de la GN fue alcanzado por los proyectiles así como el menor de 12 años de edad que se encontraba en el área.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, que encontraron ya sin vida al guardia nacional y al niño lesionado de gravedad, por lo que lo trasladaron al Hospital Materno Infantil de la capital del estado, pero tras ingresarlo los médicos de guardia confirmaron su muerte.

Los sujetos armados se dieron a la fuga por brechas y caminos secundarios, por lo que elementos de Seguridad Pública que acudieron en apoyo de los efectivos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo de rastreo, pero no los localizaron.

Durante varias horas la circulación vehicular en la carretera fue cerrada en tanto las autoridades ministeriales realizaban la fijación y el levantamiento de indicios así como del cuerpo del elemento de la GN que murió en el cumplimiento de su deber.