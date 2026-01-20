NoticiasZacatecas

¡En un cerro en la colonia La Martinica hombre se quitó la vida por su propia mano!

Noticiero El Circo

Foto: Archivo

GUADALUPE, ZAC.- Un hombre se quitó la vida por su propia mano en un cerro en esta localidad.

El lunes 19 de enero, poco después de las ocho y media de la noche, las autoridades fueron alertadas sobre el descubrimiento de un hombre suspendido en el cerro ubicado a la altura de la colonia La Martinica, en Guadalupe.

Al sitio acudieron elementos policiales y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron al hombre colgado del cuello y al revisarlo confirmaron que ya había fallecido.

El área fue resguardada hasta el arribo de agentes de la Policía de Investigación, que iniciaron las primeras pesquisas, y elementos de Servicios Periciales, que realizaron trabajos de campo y trasladaron el cuerpo del finado al SEMEFO para la práctica de la necropsia.

