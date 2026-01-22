¡En la colonia Las Haciendas perro callejero atacó a padre e hija!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Una niña y su padre fueron atacados por un perro y sufrieron algunas lesiones, por lo que paramédicos los trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

Los hechos sucedieron el miércoles 21 de enero, minutos después de las siete de la noche, en la calle Hacienda de Santa Cruz de la colonia Las Haciendas, en Fresnillo.

La niña, de 8 años de edad, jugaba en la calle cuando el animal se le fue encima y la atacó.

Su papá intentó defenderla y también fue mordido por el can callejero.

Tras ser enterados de lo ocurrido a través de reportes al número de emergencias 911, se movilizaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo, que encontraron a las dos víctimas atrás del gimnasio Solidaridad (recientemente llamado Nico Varela), donde les brindaron los primeros auxilios.

Enseguida, a bordo de una ambulancia, fueron trasladados a un hospital para su atención, ya que la niña sufrió una herida superficial de 2 centímetros en la pierna izquierda y su papá una herida en el brazo de 5 centímetros, aproximadamente.

Tras el ataque, el perro callejero se retiró pero posteriormente fue localizado y asegurado por personal de Control Animal.