¡“El Reque” fue ejecutado a tubazos por cinco sujetos armados tras irrupción violenta en casa de una mujer en El Torito!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un brutal ataque terminó con la vida de Martín “N” alias “El Reque”, joven de apenas 18 años de edad, vecino de la colonia El Torito, luego de que cinco hombres armados lo siguieran hasta un domicilio y lo golpearan salvajemente con tubos galvanizados.

El hecho ocurrió la mañana de este lunes, alrededor de las 08:20 horas, en el número 216 de la calle Sor Juana Inés de la Cruz de la colonia mencionada, en el municipio de Jesús María.

Una llamada al 911 alertó sobre un hombre inconsciente y ensangrentado tras una golpiza despiadada.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, una mujer de aproximadamente 85 años de edad se encontraba en el interior del domicilio cuando la víctima tocó violentamente la puerta.

Al abrir, fue empujada con fuerza por “El Reque”, quien irrumpió abruptamente en la vivienda.

Enseguida, cinco hombres armados que lo seguían, algunos con armas de fuego y otros con tubos, entraron detrás de él, lo ubicaron en una de las habitaciones y sin mediar palabra comenzaron a golpearlo brutalmente, dejándolo gravemente herido.

Paramédicos del ISSEA lo trasladaron de urgencia al Hospital Tercer Milenio, donde horas más tarde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Al lugar acudieron elementos de las Policías Municipal de J.M. y Estatal, quienes confirmaron el reporte de la agresión y procedieron de inmediato a acordonar la zona para preservar indicios. Posteriormente, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado inició las indagatorias correspondientes para dar con el paradero de los presuntos responsables, quienes huyeron a pie tras el ataque.