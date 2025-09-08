¡Fue vinculado a proceso delincuente que asaltó a una conductora de plataforma en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, tras la exposición de datos de prueba por parte del agente del Ministerio Público, un juez de Control decretó la vinculación a proceso en contra de José de Jesús “N”, señalado por su probable participación en el delito de robo calificado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 18 de agosto de 2025, cuando la víctima, una mujer que se desempeña como conductora de un vehículo de plataforma, atendió un servicio a bordo de un automóvil Renault línea Kwid, modelo 2020.

Al llegar a la esquina de las avenidas Tecnológico y Siglo XXI, en el fraccionamiento Solidaridad, presuntamente fue interceptada por el imputado, quien mediante engaños abordó la unidad.

Durante el trayecto, al llegar al cruce con avenida Miguel Ángel Barberena Vega en el fraccionamiento Municipio Libre, José de Jesús “N” habría amagado a la víctima con un arma de fuego color negro, colocándola en su cintura y obligándola a descender del vehículo, mismo que sustrajo de manera ilegal, llevándose también pertenencias personales de la afectada.

Tras la denuncia correspondiente, agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias, obteniendo datos de prueba.

Con ello, el agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada al interior del Centro de Reinserción Social del Estado, donde el imputado ya se encontraba recluido desde el 21 de agosto tras cumplimentarse un mandamiento judicial por su presunta participación en otro robo con violencia a un establecimiento de venta de helados.

En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó los elementos recabados, mismos que fueron valorados por la jueza de Control, quien determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de José de Jesús “N”, al acreditarse la probable responsabilidad en el ilícito señalado.

Asimismo, la autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, tiempo en el que la Representación Social continuará integrando más pruebas que fortalezcan la acusación.