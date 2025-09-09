¡Tras choque frontal y volcadura contra un camión de carga automovilista resultó lesionado en Teúl de González Ortega!

TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.- Un automovilista resultó lesionado tras protagonizar un choque frontal contra un camión de carga y posterior volcadura.

Fue el domingo 7 de septiembre, por la tarde, cuando sucedió el accidente a la altura del kilómetro 90 de la carretera federal 23.

Uno de los conductores involucrados invadió el carril contrario y provocó la colisión contra el otro.

Luego del fuerte choque el auto particular abandonó la cinta asfáltica y se volcó, por lo que terminó sobre uno de sus costados.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron a la escena y se encargaron de auxiliar al conductor del vehículo particular, que sufrió algunas lesiones y lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

Oficiales de la Guardia Nacional división carreteras tomaron conocimiento del accidente y se encargaron de dar vialidad en la zona, ya que la circulación vehicular se vio afectada por más de una hora y formó largas filas de unidades de motor en los dos sentidos, hasta que el auto y el camión de carga fueron retirados.