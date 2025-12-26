¡El sujeto que asesinó a puñaladas a su cuñado en el Palomino Dena el 12 de diciembre ya fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ya fue capturado y vinculado a proceso el sujeto que asesinó a puñaladas a su cuñado tras una riña en calles del fraccionamiento Palomino Dena, en el oriente de la ciudad.

Se trata de Héctor Paul “N”, que enfrenta cargos por el delito de homicidio doloso cometido en riña en agravio de Víctor Arredondo Díaz, que contaba con 32 años de edad.

El asesinato tuvo lugar el viernes 12 de diciembre de este año.

Alrededor de las 00:20 horas de ese día, Héctor Paul se encontró con Víctor en las calles Teniente Coronel Roberto Jefkins Rangel y Licenciado Miguel Romo Medina, en dicha zona habitacional, y lo insultó y retó a golpes, sin que trascendieran públicamente los motivos.

Los cuñados se enfrentaron con la intención de causarse daño y durante la pelea Héctor Paul sacó un arma blanca y con ella apuñaló varias veces a su rival en el pecho, provocándole lesiones mortales.

La riña entre los cuñados fue grabada en video por unos vecinos y difundido a través de las redes sociales.

El agresor se dio a la fuga mientras que el agredido, a bordo de un auto Nissan Tsuru, era trasladado a recibir atención médica al Hospital Tercer Milenio, pero llegó ya sin vida a causa de las puñaladas que recibió en el pecho.

Posteriormente, Héctor Paul fue detenido por delitos contra la salud y encarcelado en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), donde luego se le cumplimentó una orden de aprehensión por el homicidio de su cuñado.

Un juez de Control celebró la audiencia inicial y le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado con prisión preventiva justificada, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.