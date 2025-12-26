¡En Héroe de Nacozari policía ministerial de la Unidad de Secuestros causó choque múltiple; conducía ebrio y a exceso de velocidad!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un agente de la Policía Ministerial adscrito a la Unidad de Secuestros provocó un choque múltiple durante la madrugada del jueves 25 de diciembre sobre la avenida Héroe de Nacozari, en el Barrio de la Estación, luego de manejar una unidad oficial en evidente estado de ebriedad y a velocidad inmoderada.

De acuerdo con los primeros reportes, el responsable fue identificado como José Israel “N”, quien conducía una camioneta-patrulla Dodge RAM, modelo 2023, en color blanco, perteneciente a la Fiscalía General del Estado.

El vehículo terminó impactándose contra cuatro automóviles que se encontraban estacionados, sobre Héroe de Nacozari, a la altura de la calle Ventura Salazar, en el citado Barrio de la Estación, provocando cuantiosos daños materiales.

Los vehículos afectados son:

– Camioneta Honda CR-V, color negro, modelo 2009

– Auto Nissan Sentra, color gris, modelo 2010

– Auto Chevrolet Aveo, color gris, modelo 2022

– Auto Ford Fusion, color rojo, modelo 2019

Tras el choque, la unidad oficial brincó el camellón central e impactó un poste de luz, por lo que quedó prácticamente destrozada, principalmente de su parte frontal.

Elementos de Vialidad acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y al aplicar la prueba de alcoholimetría al agente, se confirmó que presentaba 1.2 grados de alcohol en sangre, una cifra muy por encima del límite permitido y considerada de alto riesgo para la conducción.

Fuentes consultadas señalaron que no es la primera ocasión en que este elemento es detenido por manejar bajo los efectos del alcohol y verse involucrado en percances viales, situación que ha generado cuestionamientos sobre su permanencia dentro de la corporación.

El agente fue trasladado al Centro de Justicia Municipal, donde quedó a disposición de la autoridad competente para responder por los daños ocasionados.