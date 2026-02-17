¡El sujeto que atacó a una joven, una adolescente y tres menores en Villa Bonaterra fue vinculado a proceso!

Enfrenta cargos por abuso sexual y lesiones dolosas calificadas

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de Santiago “N”, investigado por su probable responsabilidad en los delitos de lesiones dolosas calificadas y abuso sexual tras un arduo trabajo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género, cuya labor permitió integrar una carpeta sólida y sustentar la acción penal ante la autoridad judicial.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026, cuando el imputado presuntamente ejerció distintos actos de violencia en agravio de cinco víctimas de identidad reservada, al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villa Bonaterra, en la ciudad de Aguascalientes.

Tras la denuncia presentada, la agente del Ministerio Público inició de inmediato las diligencias correspondientes, recabando entrevistas, dictámenes periciales y demás datos de prueba que permitieron robustecer la carpeta de investigación y establecer la probable responsabilidad del señalado.

De manera paralela, personal del Instituto de Ciencias Forenses y Policiales realizó los estudios técnicos y científicos necesarios, cuyos resultados fueron determinantes para el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de la teoría del caso presentada ante el órgano jurisdiccional.

Asimismo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal desplegaron labores de campo e inteligencia que permitieron ubicar al imputado fuera del estado, logrando cumplimentar la orden de aprehensión en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, bajo estricto apego a los derechos humanos.

Posteriormente, el detenido fue trasladado para la realización de los trámites legales correspondientes y su puesta a disposición ante la autoridad judicial en Aguascalientes, donde enfrentó la audiencia inicial.

En dicha audiencia, el juez de Control resolvió vincular a proceso a Santiago “N” por ambos delitos, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijando un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.