¡Otro “retiro de caja chica” confirma que OXXO es terreno libre para asaltantes, sexto asalto al hilo!

AGUASCALIENTES, AGS.- El roboxxómetro volvió a moverse.

Durante la tarde-noche del lunes 16 de febrero un nuevo atraco contra una tienda OXXO elevó a seis los asaltos registrados en febrero y a 26 los acumulados en lo que va del año 2026, confirmando una tendencia delictiva que mantiene bajo presión a la cadena comercial.

El robo más reciente ocurrió en la tienda ubicada en avenida Próceres de la Enseñanza esquina con avenida La Salud, en el fraccionamiento Solidaridad I, en el oriente de la ciudad.

Un hombre, presuntamente a bordo de una motocicleta, llegó al establecimiento vistiendo chamarra y pantalón de mezclilla azul marino, además de llevar puesto un casco negro de motociclista.

Según la narrativa de las empleadas, el sujeto ingresó simulando ser un cliente más, tomó algunos productos y esperó a que la clientela abandonara el local.

En ese momento se acercó a una de las trabajadoras y con un grito contundente, “entrégame lo que haya en la caja”, exigió el dinero de la registradora.

No mostró arma alguna, pero la amenaza verbal fue suficiente para que la empleada entregara aproximadamente 2 mil 500 pesos, además de algunos artículos.

Con el botín en mano, el asaltante salió de la tienda y abordó la motocicleta en la que había llegado para huir sin que se lograra conocer la dirección que tomó.

UNA CADENA BAJO ASEDIO

Con este nuevo caso, febrero se perfila como uno de los meses más críticos para la cadena OXXO en Aguascalientes, acumulando seis asaltos en apenas dos semanas.

El conteo anual, ahora en 26 robos, refleja la operación constante de delincuentes que actúan con rapidez, discreción y rutas de escape que dificultan su localización.