¡En su celda se suicidó interno del Centro de Reinserción Social Varonil de Fresnillo!

FRESNILLO, ZAC.- Un interno de 30 años de edad se suicidó en su celda en el Centro de Reinserción Social Varonil de Fresnillo.

El reo se colgó del cuello y fue hallado suspendido alrededor de las once de la noche del lunes 16 de febrero.

Al confirmarse su deceso se dio parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), que inició la correspondiente carpeta de investigación.

Al centro penitenciario regional, localizado frente al Hospital General, acudieron agentes de la Policía de Investigación para comenzar las indagatorias y esclarecer los motivos por los que el interno se quitó la vida por su propia mano.

Elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se presentaron en el sitio para procesar la celda donde ocurrió el hecho, recolectar indicios y trasladar el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.