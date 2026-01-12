¡El sujeto que cometió un robo e incendió una Bodega Aurrera en Mirador de las Culturas fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que saqueó y además incendió la Bodega Aurrera Exprés del fraccionamiento Mirador de las Culturas, al oriente de la ciudad, ya fue capturado y vinculado a proceso, que enfrentará en prisión en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES).

Se trata de Isaí “N”, que está acusado por los delitos de robo calificado y daño en las cosas doloso.

La madrugada del jueves 8 de enero llegó a la negociación ubicada en la avenida prolongación Rodolfo Landeros esquina con la avenida Cultura Maya, en el citado fraccionamiento, y en una de las paredes abrió dos boquetes para poder ingresar.

Ya en el interior se apoderó de varios productos y de la cantidad de 18 mil 200 pesos en efectivo.

Enseguida, de manera intencional le prendió fuego a la tienda para finalmente darse a la fuga.

Alrededor de las 04:18 horas de ese jueves los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el incendio en el establecimiento, al que acudieron los bomberos municipales para apagarlo.

Las llamas causaron daños en la mercancía así como en el techo del inmueble producto del humo y el hollín.

El hecho fue denunciado ante el agente del Ministerio Público, que integró una carpeta de investigación por el robo y los daños en la bodega.

Isaí fue identificado y arrestado como el presunto responsable de los dos actos y consignado ante el juez de Control, que en la audiencia inicial calificó de legal su detención y le dictó el auto de vinculación a proceso por ambos delitos y la prisión preventiva justificada, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.