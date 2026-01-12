¡En tres bolsas hallaron a una mujer desmembrada cerca de Mesillas, en Tepezalá!

TEPEZALÁ, AGS.- Autoridades estatales reportaron la localización de tres bolsas con restos humanos en las inmediaciones de la comunidad de Mesillas, muy cerca de la frontera con Zacatecas.

El hallazgo ocurrió este lunes, a las 07:00 horas, cuando una llamada al servicio de emergencias 911 reportó que una persona que caminaba por la zona había encontrado los bultos.

Información preliminar indicaba que se trataba de un solo cuerpo, correspondiente a una mujer, y que los restos habrían ingresado desde el vecino estado debido a la cercanía con los límites territoriales.

Habitantes de la zona señalaron que durante la madrugada se observaron tres vehículos circulando por el área donde posteriormente se realizó el hallazgo, dato que ya es analizado por las autoridades.

La zona permanece resguardada mientras se llevan a cabo las diligencias y se recaba evidencia para fortalecer la investigación.