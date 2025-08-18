¡Electrocutado murió trabajador de la construcción en una obra en Aguascalientes!

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Un trabajador de la construcción murió electrocutado tras recibir una fuerte descarga mientras se encontraba trabajando en el municipio de Pabellón de Arteaga.

El finado fue identificado como Omar “N”.

Los hechos que le costaron la vida tuvieron lugar el sábado 16 de agosto, minutos después de las dos de la tarde, en la calle Narciso Perales Ávila Mina esquina con Andrés Delgado de Lira, en el fraccionamiento Vergel del Valle, en dicho municipio pabellonense.

Varias personas se encontraban laborando en un domicilio en construcción y en las labores se utilizaba un camión de la marca Ford, en color rojo, equipado con una pluma.

Durante las maniobras, dicha pluma hizo contacto con unos cables de alta tensión.

Omar tocó la pluma de la toma de corriente eléctrica y recibió la mortal descarga.

Sus compañeros de labores, al verlo inconsciente, solicitaron ayuda a los servicios de emergencia y en respuesta se movilizaron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de Pabellón de Arteaga, que confirmaron el incidente.

Paramédicos del ISSEA arribaron a la obra para tratar de auxiliar al trabajador, pero al revisarlo constataron que ya no presentaba signos vitales.

El escenario de la tragedia fue resguardado para permitir que elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales efectuaran las diligencias correspondientes y trasladaran el cuerpo del fallecido al SEMEFO para la práctica de la necropsia.