¡En un rancho en Aguascalientes hallaron a dos hombres ejecutados y enterrados!

JESÚS MARÍA, AGS.- Dos hombres ejecutados fueron hallados enterrados a un costado de una casa en obra negra en el municipio de Jesús María.

Las víctimas fueron descubiertas de manera fortuita por una mujer que buscaba a un familiar suyo que se encuentra desaparecido desde el pasado mes de junio y que fue quien alertó a las autoridades.

El hallazgo fue hecho durante la mañana del sábado 16 de agosto en el rancho La Ventana, ubicado en la parte posterior del fraccionamiento Paseos de la Hacienda y del Parque Industrial Chichimeco, en J.M.

Desde temprana hora la mujer buscadora emprendió un recorrido para la localización de su familiar desaparecido.

La fémina llegó al citado rancho y a un lado de una finca en obra negra observó la tierra removida y algunas manchas de sangre, por lo que dio aviso a las autoridades.

La primera llamada la hizo alrededor de las siete de la mañana pero no tuvo respuesta.

La testigo permaneció en el lugar señalado durante las siguientes tres horas y ante la no intervención policial, a las diez de la mañana volvió a reportar lo que había observado.

Personal de la Fiscalía General del Estado se movilizó al rancho La Ventana y se entrevistó con la mujer, que le señaló el punto donde había visto la tierra removida así como la sangre, lo cual corroboraron.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizaron una excavación y de esta manera encontraron enterrados los cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino.

Durante el desarrollo de los trabajos de exhumación de los cadáveres al lugar arribaron oficiales de Seguridad Pública, pero ya no fue necesaria su intervención y se retiraron.

Una vez que se recuperaron los cuerpos de las víctimas, los peritos determinaron que fueron asesinadas.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal entrevistaron a la mujer que reportó el hallazgo y que les explicó la forma en que lo hizo, recalcando que estaba buscando a un familiar suyo desaparecido desde junio pasado, sin que se estableciera si alguno de los ejecutados y enterrados fuera su pariente.

Los cuerpos de los dos hombres fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias a fin de determinar el tiempo y las causas de muerte.