¡Tras impactarse contra la puerta de un auto ciclista adulto mayor murió en Aguascalientes!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un hombre de la tercera edad murió en el municipio de Jesús María luego de que al viajar en una bicicleta se estrelló contra la puerta de un auto, cuyo conductor la abrió sin precaución, y al caer al piso se golpeó fuertemente en la cabeza.

El trágico incidente se registró el sábado 16 de agosto, alrededor de las 16:15 horas, en el bulevar Paseo de los Chicahuales, frente al restaurante Las Cascadas, a la altura de Corral de Barrancos, en J.M.

La víctima, de entre 65 a 70 años de edad, circulaba por esa vialidad a bordo de una bicicleta en color naranja cuando de pronto Julio César “N”, de 37 años, abrió sin fijarse la puerta izquierda de su auto Nissan Versa, modelo 2018, en color gris y con placas de circulación de Aguascalientes.

Por lo rápido de la maniobra, el ciclista no alcanzó a frenar ni a esquivar dicha puerta y se impactó contra ella para luego caer al suelo, de donde ya no se levantó debido a que falleció al instante tras golpearse severamente en la cabeza.

Paramédicos del ISSEA, a bordo de la ambulancia ECO-334, arribaron al lugar para tratar de auxiliar al ciclista, pero confirmaron su muerte.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Púbica y Vialidad del Municipio de Jesús María intervinieron en el hecho y detuvieron al automovilista para deslindar responsabilidades.

El cuerpo del finado fue levantado y trasladado al SEMEFO por elementos de Servicios Periciales.