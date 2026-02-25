¡Embestido por el tren un ciclista murió en el Infonavit IV Centenario!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un ciclista murió tras de que fue embestido por el tren en el Infonavit IV Centenario, en el oriente de la ciudad, la noche del martes 24 de febrero.

Las autoridades ministeriales investigan si el hombre, identificado como Óscar Rodolfo Ibarra, de entre 50 a 55 años de edad, se pudo haber puesto al paso del ferrocarril de manera intencional para que lo atropellara debido a que, al parecer, se hallaba bajo los efectos de las bebidas embriagantes y momentos antes había discutido con su familia.

Perdió la vida minutos antes de las ocho de la noche sobre las avenidas Paseo de la Cruz y Ferrocarril, en el IV Centenario.

El tren era desplazado de sur a norte y el maquinista, a aproximadamente 100 metros de distancia del cruce con Paseo de la Cruz, observó al ciclista sobre las vías, por lo que accionó el silbato varias veces para alertarlo de su proximidad y se hiciera a un lado, pero no lo hizo.

El operador de la llamada “bestia de acero” aplicó los frenos de emergencia pero aún así impactó a la víctima y la proyectó a un costado de las paralelas.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron al lugar y confirmaron la muerte del ciclista, en tanto policías viales tomaban conocimiento del suceso.

Familiares del finado llegaron al sitio e informaron a las autoridades que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y que había discutido con su familia momentos antes, por lo que se investigaba si decidió ponerse al paso del tren para matarse intencionalmente.

Elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo del hombre y lo remitieron al SEMEFO.