¡Tras volcadura e incendio murió calcinado chofer de tráiler en el libramiento carretero poniente!

Pese a gritar por ayuda, testigos prefirieron robar la carga que transportaba que auxiliarlo

JESÚS MARÍA, AGS.- Un chofer de tráiler murió calcinado tras un fuerte accidente en el libramiento carretero poniente, a la altura de la comunidad Los Arquitos, en el municipio de Jesús María, donde el tractocamión abandonó el camino, cayó a un barranco y se incendió.

Mientras el operador solicitaba ayuda ya que quedó atrapado entre el fuego que envolvió la cabina, increíblemente varias personas, lejos de auxiliarlo, se dedicaron a cometer rapiña al robar parte de la carga que transportaba y que consistía en pacas de ropa.

A final de cuentas, el trailero, identificado como Ricardo Delgado, perdió la vida al no poder salir del camión en llamas.

El fatal accidente se registró a la altura del kilómetro 25 del citado libramiento carretero poniente, en la zona de Los Arquitos, el martes 24 de febrero, minutos después de las once de la noche, aunque hasta después de dos horas se encontró al chofer sin vida al ser apagado el incendio.

Ricardo traía a su cargo un tráiler Kenworth, con número económico 025, en color blanco y con placas del Servicio Público Federal, que llevaba enganchada una caja seca cargada con pacas de ropa.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, circulaba de norte a sur por el libramiento y a exceso de velocidad.

Aparentemente, la caja se desplazó hacia un costado y el operador perdió el control del volante.

El tractocamión invadió los carriles contrarios de circulación y se estrelló contra la barrera metálica de contención para salir de la cinta asfáltica y caer a un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad, donde se volcó e incendió.

Las llamas rápidamente cubrieron por completo el tráiler y la caja, y el chofer gritó pidiendo ayuda, pero las personas que se aproximaron a la escena prefirieron robar las pacas de ropa que auxiliarlo.

Ricardo quedó atrapado en la cabina y al no lograr salir murió calcinado.

Oficiales de la Policía Estatal hicieron acto de presencia en el lugar y cerraron la circulación vehicular en el libramiento en los dos sentidos para que elementos de Bomberos del Estado y Municipales de Jesús María realizaran las maniobras para controlar y sofocar el incendio en el tráiler.

Las labores se prolongaron por más de dos horas y hasta que el fuego fue apagado se encontró al chofer sin vida y calcinado dentro de la cabina del tráiler.

Su cuerpo fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al Servicio Médico Forense.