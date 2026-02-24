¡Municipio conmemora “Día de la Esterilización Animal” con mega jornada dirigida a perros y gatos!

Se realizaron 150 esterilizaciones, se aplicaron vacunas, desparasitaciones y se impartieron pláticas de tenencia responsable

AGUASCALIENTES, AGS.- En el marco de la conmemoración del “Día de la Esterilización Animal”, el Municipio de Aguascalientes, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA) y la participación de Humane World for Animals, llevó a cabo una mega jornada de esterilización dirigida a perros y gatos en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

El presidente municipal Leo Montañez mencionó que desde la actual administración se impulsa la tenencia responsable de mascotas, a través de la adquisición de un quirófano móvil que acerca los servicios médicos a colonias y comunidades, así como la atención médica de alta calidad que se brinda en el nuevo hospital veterinario municipal.

Teresa Rendón Esquivel, titular de la Coordinación General de Salud detalló que a través del ISSEA, el quirófano móvil y Humane World for Animals se realizaron 150 esterilizaciones a perros y gatos; asimismo, se otorgaron 46 consultas médicas, 40 desparasitaciones, se aplicaron 30 vacunas antirrábicas, 95 vacunas entre quíntuple para perros y gatos, triple felina y puppy (primera vacuna para cachorros), se llevaron a cabo trabajos de estética canina y se contó con la presencia de 324 personas en las pláticas de tenencia responsable.

Leo Montañez acompañado por la regidora Alejandra Orozco Ramírez y Fernando Herrera Ávila, rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, realizaron un recorrido para constatar los servicios médicos que se otorgaron en esta mega jornada de esterilización.