¡Embestido por un automovilista motociclista murió en Loreto!

LORETO, ZAC.- Tras ser embestido por alcance por un automovilista, un motociclista falleció en esta cabecera municipal.

El miércoles 27 de agosto, alrededor de las ocho de la noche, los servicios de emergencia recibieron reportes de que en la carretera que conduce a la localidad de San Marcos, en Loreto, había ocurrido un accidente.

Al lugar se dirigieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que al arribar confirmaron que un motociclista había sido impactado por un coche.

Al revisar al motorista confirmaron que ya no presentaba signos vitales, ya que tras ser impactado salió eyectado del vehículo de dos ruedas y se estrelló fuertemente contra la cinta asfáltica.

El auto, por su parte, terminó con el frente y el parabrisas destruidos, por lo que el conductor sufrió algunas contusiones, pero no fue necesario trasladarlo a ningún hospital.

Agentes de la Policía de Investigación arribaron al lugar para iniciar las pesquisas respectivas y asegurar al automovilista para presentarlo ante el agente del Ministerio Público.

El cuerpo sin vida del motociclista fue trasladado al SEMEFO por elementos de Servicios Periciales.