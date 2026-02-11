¡Embestidos por un automovilista dos motociclistas perdieron la vida en el bulevar metropolitano!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Dos hombres que viajaban en una motocicleta perdieron la vida embestidos por un automovilista, que colisionó contra otro coche y el corte de un cerro.

La doble tragedia sucedió el martes 10 de febrero, alrededor de las tres de la tarde, sobre su bulevar metropolitano.

Las víctimas mortales transitaban por los carriles con dirección de Fresnillo a la zona Centro de la capital cuando fueron impactadas por un Volkswagen Jetta, en color blanco.

Los dos motoristas salieron eyectados de la “jaca de acero” tipo cross y quedaron tirados sobre la cinta asfáltica.

El conductor del Jetta intentó cambiar de carril y chocó contra otro auto compacto, que sufrió daños considerables.

Finalmente, el propio Jetta se impactó contra el corte del cerro.

Paramédicos de la Cruz Roja y de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) acudieron al lugar y confirmaron las muertes de los dos motocicletas pese a que llevaban cascos de protección, los cuales terminaron rotos.

Además, atendieron a otras personas implicadas en la colisión y a una de ellas la trasladaron a un hospital para ser atendida.

El conductor del VW Jetta fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que resolviera su situación legal.

La circulación en el bulevar fue cerrada por completo por poco más de dos horas por oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva debido a que los cuerpos de los motociclistas quedaron tendidos sobre el arroyo vehicular así como los vehículos participantes en el accidente.

Finalmente, elementos de Servicios Periciales levantaron los cadáveres de los dos hombres y los remitieron al SEMEFO.