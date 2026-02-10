¡Sujeto detenido tras persecución y balacera entre Rincón de Romos y Jesús María fue vinculado a proceso!

Está acusado por los delitos de amenazas y resistencia de particulares; intentó fugarse del HMH

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa y justificada en contra del sujeto detenido tras una persecución y balacera desde Rincón de Romos hasta Jesús María y que al ser herido de bala en una pierna fue atendido en el Hospital Miguel Hidalgo, de donde intentó escapar al ser dado de alta.

Se trata de Miguel Ángel Díaz Esparza, de 46 años de edad, que enfrenta cargos por los delitos de amenazas y resistencia de particulares, y el juicio lo llevará preso en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

La noche del viernes 6 de febrero, a bordo de una camioneta Volkswagen Taos, en color blanco y con placas ABY-865-G de Aguascalientes, obstruía la circulación de la calle Dolores Hidalgo, a la altura de la entrada del acceso a un jardín de niños en la colonia Santa Anita, en el municipio de Rincón de Romos, por lo que fue reportado a las autoridades.

Policías municipales de dicha cabecera atendieron el reporte y al presentarse en el lugar le pidieron a Miguel Ángel que descendiera de la camioneta, pero se puso agresivo.

Manoteó e insultó a los uniformados para luego tomar un arma de fuego tipo pistola que llevaba en el asiento del conductor y con ella amenazarlos.

Los uniformados retrocedieron para protegerse y el agresor aprovechó para arrancar la marcha de la camioneta y escapar a toda velocidad.

Los elementos policiales fueron en su persecución por la carretera federal 45 Norte y a la altura del fraccionamiento Paso de Argenta, en Jesús María, Miguel Ángel volvió a apuntarles con el arma y les disparó para luego seguir escapando.

Policías de distintas corporaciones repelieron la agresión y siguieron tras él hasta que lograron darle alcance y detenerlo sobre la misma Panamericana, asegurándole la camioneta en que viajaba y el arma de fuego.

Miguel Ángel fue herido de bala en una pierna, por lo que paramédicos del ISSEA lo auxiliaron y trasladaron a recibir atención médica al Hospital Miguel Hidalgo en calidad de detenido.

Al día siguiente, sábado 7 alrededor de las dos de la tarde, fue dado de alta y al ser llevado a una patrulla intentó escapar, corriendo hacia el fondo del hospital, donde tomó una piedra con la que amenazó a los policías que lo estaban custodiando.

Durante unos minutos trataron de convencerlo de que soltara la piedra hasta que finalmente lo sometieron y recapturaron.

Miguel Ángel aseguró que pretendía escapar del hospital debido a que querían “robarle sus órganos”, pero finalmente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que le inició una carpeta de investigación.

El sujeto fue consignado ante el juez de Control, que lo vinculó a proceso por los dos delitos mencionados y le fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.